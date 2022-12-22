Автобус с детьми врезался в грузовик под Новосибирском

Фото: vk.com/incident_nsk

ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей, произошло под Новосибирском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Автобус рейсом из Новосибирска в Барнаул выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "КамАЗ". По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Лобового столкновения не было – удар пришелся на заднюю часть автобуса.

В автобусе находились 36 пассажиров, включая 27 детей. В Искитимскую городскую больницу доставили пятерых детей. Их обследуют для уточнения характера травм. Предварительно, состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что фура Scania G400, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области, после того как выехала на полосу встречного движения.

Уточнялось, что водитель фуры ехал в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с "ГАЗель Next" и автомобилем "МАЗ". Затем произошло столкновение еще с одним грузовиком "МАЗ". Всего в ДТП попали семь автомобилей.

В результате аварии погиб водитель фуры Scania G400.



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