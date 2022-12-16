Фура, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области

Фото: гибдд.рф

Фура Scania G400, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области, после того как выехала на полосу встречного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД и УГИБДД по региону.

Ранее администрация Калужской области сообщила, что вечером 15 декабря на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе произошла авария с участием трех фур. В результате аварии перевернулся один из грузовиков, который перевозил аммиак. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС для ликвидации паров аммиака.

По сообщению УМВД по Калужской области, водитель Scania G400 ехал в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с "ГАЗель Next" и автомобилем "МАЗ". Затем произошло столкновение еще с одним грузовиком "МАЗ". Всего в ДТП попали семь автомобилей. В результате аварии погиб водитель фуры Scania G400.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще два пострадали в результате ДТП на 3-м Павелецком проезде в столице. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на остановку общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого BMW врезался в припаркованный автомобиль Citroen.

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