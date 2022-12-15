Грузовик врезался в ограждение на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик въехал в ограждение на внутренней стороне 41-го километра МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в районе аварии затруднено. Автомобили движутся по двум полосам из четырех. На месте работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших не поступала.

Накануне грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Томской области. Жертвами аварии стали четыре человека, еще один пострадал. Все погибшие находились в машине скорой помощи.

ДТП произошло на трассе Томск – Мариинск. Грузовик ехал со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи – со стороны Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

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