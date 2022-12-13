Сбивший пешеходов на Олимпийском проспекте водитель ранее был судим и ездил без прав

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля Land Rover, сбивший двух пешеходов на Олимпийском проспекте, ранее привлекался к уголовной ответственности и ездил без водительского удостоверения. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Мужчина ранее судим, сел за руль в отсутствие права управления транспортным средством. Срок действия его водительского удостоверения истек", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры Москвы, водитель в момент аварии был пьян.

Ранее сообщалось, что сбивший пешеходов мужчина угнал автомобиль. По данным СМИ, в полицию обратился менеджер фирмы "Слифтмаркет". Он заявил, что загнал свой автомобиль Land Rover в ангар фирмы, расположенный в Красногорском проезде. Ключи мужчина оставил в салоне. Позже ему позвонили из ГИБДД и сообщили, что внедорожник попал в аварию.

ДТП произошло 12 декабря на Олимпийском проспекте в районе дома 22. Пострадавшие пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, однако был найден и задержан спустя полчаса.

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