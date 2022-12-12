12 декабря, 22:07Происшествия
Водитель иномарки сбил двух человек на переходе в центре Москвы
"По предварительным данным, на Олимпийском проспекте в районе дома 22 водитель автомобиля Land Rover совершил наезд на двух пешеходов. <...> В результате дорожной аварии двоих пешеходов – мужчину и женщину – с различными травмами госпитализировали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент ДТП пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, однако был найден и задержан спустя полчаса.
В пресс-службе столичного Дептранса добавили, что на место были вызваны оперативные службы города. Движение по Олимпийскому проспекту в сторону улицы Сущевский Вал было временно затруднено.
В минувшую субботу на востоке Москвы водитель автомобиля сбил мужчину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел на Хабаровской улице. Ребенка 2007 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.
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