Фото: телеграм-канал "Дептранс. Ореративно"

Автомобиль упал в реку в центре Москвы. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"В Наставническом переулке в районе дома №17 водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации ведомства.

В департаменте предупредили, что в районе аварии занята одна полоса из трех, однако автомобильное движение не затруднено.

Ранее грузовик столкнулся с поездом в Подмосковье.

По словам представителей МЖД, автомобиль-манипулятор выехал на пути перед близко идущим поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская. После этого один вагон электрички сошел с рельсов. Отмечалось, что внутри состава находились порядка 30 человек.

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