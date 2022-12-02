Движение на МКАД в районе Липецкой улицы было затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 28-го километра МКАД в районе Липецкой улицы произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептраса.

Участниками дорожного происшествия стали легковой и грузовой автомобили. В результате столкновения легковая машина перевернулась.

"Движение затруднено и осуществляется по двум полосам", – сообщали в ведомстве.

На месте происшествия работали экстренные службы города. Причины произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

В настоящее время движение транспорта там восстановлено, сообщили в Дептрансе.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на Автозаводской эстакаде. На месте работали экстренные службы города. Движение транспорта осуществлялось по двум из четырех полос.

До этого сообщалось, что на Рублевском шоссе водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадали три человека.



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