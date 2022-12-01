00:05Происшествия
Движение транспорта восстановлено на Рублевском шоссе после ДТП
Фото: Москва 24
На Рублевском шоссе восстановлено движение транспорта после наезда иномарки на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.
По данным полиции, авария произошла в районе дома 22. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Из-за ДТП в сторону Кутузовского проспекта были заняты две полосы из пяти. Для движения в сторону МКАД была занята одна полоса.
В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились три человека.
Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись семь машин. Пострадал один человек.
ДТП произошло на Рублевском шоссе
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