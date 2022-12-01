Движение транспорта восстановлено на Рублевском шоссе после ДТП

Фото: Москва 24

На Рублевском шоссе восстановлено движение транспорта после наезда иномарки на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла в районе дома 22. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Из-за ДТП в сторону Кутузовского проспекта были заняты две полосы из пяти. Для движения в сторону МКАД была занята одна полоса.

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились три человека.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись семь машин. Пострадал один человек.



ДТП произошло на Рублевском шоссе

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