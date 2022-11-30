Движение транспорта ограничено на Рублевском шоссе из-за ДТП

Фото: Москва 24

На Рублевском шоссе в районе Ярцевской улицы ограничено движение транспорта из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На Рублевском шоссе в районе дома 95, корпус 1 автомобиль совершил наезд на препятствие", – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из пяти. Для движения в сторону МКАД занята одна полоса.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на 83-м километре МКАД столкнулись семь машин. В результате пострадал один человек.

До этого на ЦКАД произошла авария с участием пяти машин. Из-за ДТП было ограничено движение по двум полосам.



ДТП произошло на Рублевском шоссе

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