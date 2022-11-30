Фото: Москва 24

Три человека обратились за медицинской помощью после ДТП на Рублевском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе дома 22. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись семь машин. Пострадал один человек.

До этого на ЦКАД произошла авария с участием пяти машин.



ДТП произошло на Рублевском шоссе

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