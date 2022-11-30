Одиннадцать человек пострадали в ДТП с двумя трамваями в Новосибирске

Фото: vk.com/tram_nsk

Одиннадцать человек получили травмы в результате ДТП с двумя трамваями в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

ЧП произошло в Кировском районе города. По предварительным данным, тяжелых травм никто не получил. Однако все пострадавшие были доставлены в медучреждение для дальнейшего обследования.

Ранее ДТП с участием поезда и грузовика произошло в Подмосковье. Все случилось на однопутном перегоне Большая Волга – Соревнование. Большегруз не заметил красный свет и совершил выезд на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская.

В результате ЧП с рельсов сошел вагон электрички, были зафиксированы повреждения в инфраструктуре. Среди пассажиров травмы никто не получил.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!