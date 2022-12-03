Водитель BMW насмерть сбил пешехода в Подмосковье

Фото: vk.com/serplife

В подмосковном Серпухове водитель BMW насмерть сбил пешехода. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД Р по Московской области.

"В 15:05 на улице Горького в районе дома № 6 водитель, управляя автомобилем марки BMW, совершил наезд на пешехода", – сообщили в ведомстве.

В момент происшествия пешеход переходил дорогу по "зебре". От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются, сообщили в пресс-службе.

Ранее пешехода сбили на Профсоюзной улице в Москве. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

До этого ДТП с участием пешехода произошло на на Красноярской улице в Москве. Авария случилась в районе дома № 9. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом.



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