Водитель сбил пешехода на переходе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Красноярской улице в Москве произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 9. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение рядом с местом происшествия не затруднено.

"<...> обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко, находившийся за рулем Lexus, насмерть сбил 64-летнего пешехода, который шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода в Подмосковье.

До этого в Сургуте женщина за рулем внедорожника сбила детей, качавшихся на качелях. По ее словам, она перепутала педали, когда сдавала назад. В результате происшествия травмы получил отец детей, когда бросился их спасать.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!