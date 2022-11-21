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Президент Севзапинвестпромбанка насмерть сбил пешехода в Подмосковье – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко, находившийся за рулем Lexus, насмерть сбил пешехода, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 20 ноября, в подмосковном Одинцове. 64-летний пешеход шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода. Автомобиль наехал на него возле жилого дома в квартале Звездочка. Пешеход скончался на месте.
62-летний Шевченко возглавляет Севзапинвестпромбанк с лета 2022 года. До этого он занимал должность президента Бинбанка и Роскосмосбанка, а также возглавлял Балтийский банк.
Ранее автомобилист совершил наезд на женщину и ее внучку в Раменском городском округе. В результате происшествия пешеходы скончались на месте.
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