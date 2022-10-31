Очевидцы рассказали о реакции актрисы Большовой на месте смертельного ДТП

Фото: 40.mchs.gov.ru

У актрисы Анны Большовой случилась истерика после того, как она насмерть сбила женщину в Калужской области. Об этом стало известно из эфира программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Жители села Грачевки, где произошло ДТП, рассказали, что актриса после произошедшего начала сильно кричать, переживать и нервничать. Ее якобы долго успокаивали после трагедии.

Очевидцы также выразили мнение, что сожитель 31-летней Олеси Борисенко, которую сбила актриса, мог быть причастен к ее смерти. Отмечается, что после дачи показаний он исчез.

Один из жителей села рассказал, что его знакомый в этот момент ехал из Москвы и был на месте происшествия. Как только он вышел из машины, то якобы не увидел погибшую из-за сирен и мигалок.

"И он сказал, что от нее болотом воняло. У нас там недалеко оно. Скорее всего, ее там избивали, и такое ощущение, что на нее бутылку водки вылили. Прям спиртным воняло и болотистым местом", – рассказал он в эфире программы.

Большова наехала на женщину на улице Садовой в деревне Грачевке 14 октября. В момент смертельного ДТП она находилась за рулем Audi. Актриса сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").



Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой

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