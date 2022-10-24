Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием Большовой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело было возбуждено по факту ДТП в Калужской области с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла женщина. Об этом управление МВД по региону сообщает на своем официальном сайте.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района", – отмечается в материале ведомства.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. Специалисты проведут судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.

Правоохранители не указывают, кто находился за рулем автомобиля, однако они уточнили РИА Новости, что речь идет именно об аварии, которая произошла 14 октября.

О смертельной аварии с участием Большовой стало известно 20 октября. Само ДТП случилось вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке. Сообщалось, что в момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

Отмечалось, что семья погибшей женщины собирается подать на Большову в суд.

В свою очередь, бывший одноклассник погибшей в ДТП считает настоящим виновником трагедии мужа погибшей. По его словам, в тот день супруг оставил ее в деревне пьяной из-за ссоры. Одноклассник не исключил, что он оставил ее на повороте. По его словам, место, где случилась авария, было неосвещенным, поэтому актриса на авто могла не заметить женщину.



Появились новые подробности ДТП с Большовой

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