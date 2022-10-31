Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

Фото: телеграм-канал SHOT

Депутат Сергей Мамонтов, сбивший шестилетнего мальчика в Татарске Новосибирской области, получил 11 суток ареста по административному делу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП"). <...> Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина свою вину признал. Решение суда в силу пока не вступило.

Между тем следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило в отношении Мамонтова уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Как отметили в пресс-службе ведомства, ведется сбор доказательств совершения мужчиной данного преступления. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Накануне в Татарске 67-летний член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбил мальчика 2016 года рождения. После этого парламентарий вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.

Скорую помощь для ребенка вызвали очевидцы. По данным регионального Минздрава, сейчас мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии.

В "Единой России" пообещали исключить Мамонтова из партии. Глава регионального исполкома ЕР Юлия Швец заявила, что поступок депутата не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!