Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Солнцевский районный суд Москвы арестовал на два месяца водителя Audi, сбившего женщину с ребенком на переходе в Солнцеве, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря.

ДТП произошло вечером 22 октября. Женщина с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Багданова, когда на них наехал автомобиль Audi. От полученных травм они скончались на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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