СК возбудил дело после смертельного ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в результате наезда автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад.

Инцидент произошел накануне вечером. Женщина с сыном переходила дорогу по пешеходному переход на улице Багданова, когда на них наехал автомобиль Audi. От полученных травм они скончались на месте.



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