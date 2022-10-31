В новосибирском Минздраве сообщили о тяжелом состоянии сбитого депутатом мальчика

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Ребенок, попавший под колеса автомобиля депутата Татарского района Сергея Мамонтова в Татарске, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, которого цитирует BFM.ru.

По его словам, ребенок находится в реанимации центральной районной больницы. Помощь врачам из Татарской ЦРБ оказывает консультационный центр Новосибирской областной клинической больницы.

Мать ребенка рассказала РЕН ТВ, что сперва мальчика отправили в хирургию, затем перевели в реанимацию.

"Сейчас будут наблюдать. Ходила к нему ночью, мне разрешили. Будут собирать консилиум", – сказала женщина.

Инцидент произошел 30 октября. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 67-летний депутат Сергей Мамонтов, управляя иномаркой, сбил мальчика 2016 года рождения, после чего вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.

Скорую мальчику и полицию вызывали уже очевидцы происшествия. Его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. После происшествия Мамонтова объявили в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Юлия Швец заявила, что поступок Мaмонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. По ее словам, он должен понести наказание по всей строгости закона, а также должен быть исключен из партии.

По факту произошедшего возбуждены административные дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

Кроме того, зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей "Оставление в опасности". В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

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