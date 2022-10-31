11:03Происшествия
В новосибирском Минздраве сообщили о тяжелом состоянии сбитого депутатом мальчика
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Ребенок, попавший под колеса автомобиля депутата Татарского района Сергея Мамонтова в Татарске, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, которого цитирует BFM.ru.
По его словам, ребенок находится в реанимации центральной районной больницы. Помощь врачам из Татарской ЦРБ оказывает консультационный центр Новосибирской областной клинической больницы.
Мать ребенка рассказала РЕН ТВ, что сперва мальчика отправили в хирургию, затем перевели в реанимацию.
"Сейчас будут наблюдать. Ходила к нему ночью, мне разрешили. Будут собирать консилиум", – сказала женщина.
Инцидент произошел 30 октября. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 67-летний депутат Сергей Мамонтов, управляя иномаркой, сбил мальчика 2016 года рождения, после чего вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.
Скорую мальчику и полицию вызывали уже очевидцы происшествия. Его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. После происшествия Мамонтова объявили в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.
Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Юлия Швец заявила, что поступок Мaмонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. По ее словам, он должен понести наказание по всей строгости закона, а также должен быть исключен из партии.
По факту произошедшего возбуждены административные дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".
Кроме того, зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей "Оставление в опасности". В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.
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