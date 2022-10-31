ЕР исключит из партии депутата, сбившего шестилетнего ребенка под Новосибирском

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Депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии "Единая Россия" Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего ребенка и сбежал с места ДТП, с позором исключат из партии и фракции в райсовете, сообщила глава регионального исполкома ЕР Юлия Швец.

"Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", – говорится в сообщении на сайте регионального отделения "Единой России".

Инцидент произошел 30 октября. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, мужчина, управляя иномаркой, сбил мальчика 2016 года рождения, после чего вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.

Как сообщает пресс-служба Татарской межрайонной прокуратуры, по факту произошедшего возбуждены административные дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" два уголовных дела" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

"Кроме того, по указанию прокурора <...> зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка", – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, ребенок находится в больнице, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 28-летнего водителя легкового автомобиля, который сбил двух подростков, ехавших на скутере. В результате столкновения водитель скутера скончался на месте, а пассажиру потребовалась госпитализация.

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