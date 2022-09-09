В Подмосковье задержали водителя, сбившего подростков на скутере

10:23
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В Подмосковье задержали 28-летнего водителя легкового автомобиля, который сбил двух подростков, ехавших на скутере. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
"Задержан 28-летний мужчина. <...> 8 сентября 2022 года в поселке Знаменское поле Одинцовского городского округа подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил столкновение со скутером, на котором передвигались двое подростков 2008 и 2011 годов рождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения водитель скутера скончался на месте, а пассажиру потребовалась госпитализация. Виновник ДТП между тем попытался скрыться, оставив автомобиль, однако его оперативно задержали.
Водитель легковушки подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 264 УК РФ, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения. К настоящему времени специалисты осмотрели место ДТП, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Ранее на на улице Главмосстроя в Москве водитель автомобиля ВАЗ сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок пересекал дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Ребенка госпитализировали. Личность водителя установлена, идет расследование обстоятельств происшествия.
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