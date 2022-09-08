Фура наехала на ограждение на МКАД в районе Новорижского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Фура пересекла все полосы движения и врезалась в ограждение на 64-м километре МКАД перед Новорижским шоссе, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 64-м километре внешней стороне МКАД (перед Новорижским шоссе) грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В районе ДТП движение существенно затруднено – автомобили едут по четырем полосам из шести.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 3-го километра МКАД около развязки с шоссе Энтузиастов. В районе ДТП было ограничено движение.