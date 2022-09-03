На внешней стороне 37-го км МКАД ограничено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 37-го километра МКАД – после съезда на улицу Павла Фитина, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, машина врезалась в другой автомобиль, стоящий на проезжей части. Движение в сторону развязки с Симферопольским шоссе проводится по трем полосам из пяти.

Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве. В СМИ сообщили, что в момент, когда 3 девочки пересекали проезжую часть, водитель не успел остановить транспортное средство. Тогда сообщалось, что данные о происшествии уточнялись.

До этого ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Там столкнулись 3 автомобиля и мотоцикл. Уточнялось, что в результате происшествия пострадавших не было. Обстоятельства инцидента выясняли оперативные службы столицы.

