Машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина скорой помощи сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, трое школьниц пересекали проезжую часть. Одна из девочек попала под колеса автомобиля скорой помощи, водитель которого не успел затормозить.

Отмечается, что о состоянии пострадавшей на данный момент нет информации. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что мусоровоз сбил двух детей 3 и 5 лет в подмосковной Истре. Трагедия произошла утром 1 сентября. В результате один ребенок погиб на месте, другого госпитализировали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Водитель мусоровоза задержан.

До этого водитель автомобиля Toyota сбил трех человек на пешеходном переходе в Пермском крае и скрылся с места аварии. В результате ДТП один человек погиб. Авария произошла на дороге Соликамск – Красновишерск.