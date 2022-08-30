Водитель в Пермском крае сбил семью на переходе и скрылся

17:06
Фото: телеграм-канал Mash
Водитель сбил трех человек на пешеходном переходе в Пермском крае и скрылся с места аварии. В результате ДТП один человек погиб, сообщает РИА Новости.
В ГИБДД по Пермскому краю уточнили, что ДТП произошло вечером 29 августа на дороге Соликамск – Красновишерск. В Сети распространилось видео, на котором видно, как белая Toyota на полной скорости сбивает трех человек, переходящих дорогу.
Очевидцы аварии сообщали, что автомобилист сбил 20-летнюю девушку и ее родителей. С ними также был молодой человек девушки, но он успел остановиться.
"Автомобиль Toyota под управлением неустановленного водителя допустил наезд на трех пешеходов. По предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства", – рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП скончалась 47-летняя женщина. Еще двое – 53-летний мужчина и 20-летняя девушка – были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Виновник аварии бросил свою машину. Сейчас его ищут правоохранители.
Ранее стало известно, что водитель, управлявший автомобилем Jaguar, сбил женщину с ребенком на юго-востоке Москвы и попытался скрыться с места ДТП.
По предварительной информации, инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Уехать злоумышленнику с места аварии не позволили неравнодушные очевидцы. Они толпой удержали его. Девятилетнего ребенка госпитализировали в центр детской хирургии.
Мотоцикл столкнулся с автомобилем такси на Перовской эстакаде
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