Три человека погибли в ДТП на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Три человека погибли и один пострадал в ДТП на улице Братиславской в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Примерно в 01:44 29 августа на улице Братиславской водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на препятствие", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в аварии погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира – 40-летняя женщина и 30-летний мужчина. 16-летнюю девушку госпитализировали

В пресс-службе отметили, что установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура ЮВАО.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

