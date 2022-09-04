Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием 7 машин произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что авария случилась на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 53, строения 11, при движении в сторону центра. В настоящее время на место ЧП прибыли оперативные службы столицы.

В Дептрансе предупредили, что проехать в сторону центра на данный момент можно только по двум полосам из трех.

Ранее три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 5-го километра МКАД. Движение для автомобилистов было организовано по трем из пяти полос.

По предварительным данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в результате столкновения автомобиля такси с машинами Opel и Mitsubishi, остановившимися после мелкого ДТП. Водитель Opel пострадал. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.