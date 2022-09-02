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Москва 24

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Происшествия

17:55

На внутренней стороне 5-го км МКАД столкнулись три автомобиля

происшествияДТП

Видео: Москва 24

На внутренней стороне 5-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия ведут работу оперативные службы города. Движение для автомобилистов организовано по трем из пяти полос.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – посоветовали в Дептрансе водителям транспортных средств.

По предварительным данным, уточнили в телеграм-канале Госавтоинспекции, ДТП произошло в результате столкновения автомобиля такси "Киа" с машинами "Опель" и "Митсубиси", остановившимися после мелкого ДТП.

Водитель "Опеля" пострадал. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве. В СМИ сообщили, что в момент, когда 3 девочки пересекали проезжую часть, водитель не успел остановить транспортное средство. Тогда сообщалось, что данные о происшествии уточнялись.

До этого ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Там столкнулись 3 автомобиля и мотоцикл. Уточнялось, что в результате происшествия пострадавших не было. Обстоятельства инцидента выясняли оперативные службы столицы.

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