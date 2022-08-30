В ДТП под Ярославлем погибла медик, спасавшая выживших при авиакатастрофе с ХК "Локомотив"

Фото: ТАСС/Андрей Залогин

Погибшая в результате ДТП с автомобилем скорой помощи и бензовоза фельдшер Наталия Панова 7 сентября 2011 года помогала спасти оставшихся в живых после крушения самолета с хоккейной командой "Локомотив" на борту, сообщается на странице Ярославской ЦРБ в соцсети "ВКонтакте".

Там добавили, что Панова посвятила медицине 43 года.

Другая погибшая в ДТП фельдшер Светлана Глухова работала в Ярославской больнице на протяжении 15 лет, 12 из которых – в отделении скорой помощи. Третьим погибшим стал водитель машины скорой помощи Сергей Сивков.

"Именно они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, высокие душевные и этические качества. Светлая память о них сохранится в наших сердцах навсегда", – отметил коллектив медучреждения.

Авария произошла 30 августа в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. В МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Для ликвидации происшествия привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

В ДТП погибли 4 человека – бригада сотрудников скорой помощи и водитель автомобиля-цистерны. По данным МЧС РФ, возгорание было потушено. На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Среди возможных причин правоохранители назвали нарушение ПДД водителем бензовоза.

