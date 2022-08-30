Семьям погибших в ДТП под Ярославлем выплатят по 500 тысяч рублей

Фото: ТАСС/МЧС России

Из резервного фонда правительства Ярославской области семьи погибших в аварии с автомобилем скорой помощи, бензовозом и легковой машиной получат по 500 тысяч рублей, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев.

"Число жертв в этом страшном ДТП увеличилось до 4 человек. Семьям погибших выплатим по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства", – написал он в своем телеграм-канале.

Авария произошла 30 августа в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. В МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Для ликвидации происшествия привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

В ДТП погибли 4 человека – бригада сотрудников скорой помощи и водитель автомобиля-цистерны. По данным МЧС РФ, возгорание было потушено. На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Среди возможных причин правоохранители назвали нарушение ПДД водителем бензовоза.

