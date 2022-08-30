Число погибших в ДТП под Ярославлем выросло до четырех

12:23 (обновлено 30.08.2022 14:00)
Фото: кадр из видео Артема Залогина
Число погибших в результате аварии с бензовозом под Ярославлем увеличилось до четырех. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по Ярославской области.
"По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили правоохранители.
Позднее представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что, предположительно, четвертым погибшим стал водитель грузовика.
Авария произошла в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. В результате ДТП произошел разлив топлива с последующим возгоранием, из-за чего также вспыхнули два частных жилых одноэтажных дома.
По предварительным данным, при пожаре в домах никто не пострадал.
Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков. Он подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Следователи возбудили уголовное дело по данному инциденту. Также стало известно, что прокуратура Ярославской области проведет проверку по факту случившегося.
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