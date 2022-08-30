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Происшествия

11:41

Бригада медиков погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

происшествияДТПрегионы

Видео: "Ярославль LIVE (18+)"

Три человека погибли в результате ДТП с бензовозом под Ярославлем, где разлилось топливо и загорелись два частных дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что авария произошла в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. Там столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и машина скорой помощи.

"В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три погибших", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ агентству рассказали, что общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте работают 45 человек и 16 единиц техники.

Врио губернатора Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.

"Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В Дептрансе уточняли, что на месте происшествия работали оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ рассказали, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

Видео: телеграм-канал "Михаил Евраев"

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