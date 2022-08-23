В Приморье три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на федеральной автотрассе Владивосток–Хабаровск в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что пожарные при помощи гидравлического инструмента провели деблокировку пяти человек.

В результате происшествия погибли три человека, один из которых ребенок. Также, как добавили в МЧС, пострадали три человека, двое из которых дети.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В Дептрансе уточняли, что на месте происшествия работали оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ рассказали, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

