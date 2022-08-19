Газель сгорела на Ярославском шоссе в Москве

Видео: Москва 24

Газель сгорела на Ярославском шоссе в столице, сообщили Москве 24.

Очевидцы прислали видео, на котором видно, как пламя охватило грузовой автомобиль.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В Дептрансе уточняли, что на месте происшествия работали оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ рассказали, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.