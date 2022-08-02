Бензовоз загорелся на МКАД

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На 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале

"Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

"В 13:26 мск пожар удалось локализовать. Одного человека передали медикам для осмотра", – добавили в ведомстве.

В 13:40 возгорание было ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на разделительное ограждение на МКАД перед пересечением с улицей Николая Старостина. Из-за ДТП было затруднено движение, однако его оперативно восстановили.