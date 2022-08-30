Уголовное дело возбудили после ДТП с бензовозом в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Ярославль LIVE (18+)"

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП под Ярославлем с участием машины скорой помощи, бензовоза и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

"По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что прокуратура Ярославской области проведет проверку по факту случившегося.

"В результате будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", – отмечается в сообщении ведомства.

Авария произошла в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. В результате ДТП произошел разлив топлива с последующим возгоранием, из-за чего также вспыхнули два частных жилых одноэтажных дома.

Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков. Он подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

