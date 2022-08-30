Правоохранители назвали возможную причину ДТП с бензовозом в Ярославской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Причиной смертельного ДТП в Ярославской области, по предварительным данным, могло стать нарушение ПДД водителем бензовоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

"Водитель автомобиля-цистерны выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи Fiat", – говорится в сообщении ведомства.

После этого, предполагает полиция, в автомобиль скорой помощи въехала легковая машина. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, огонь перебросился на 2 строения – одноэтажный жилой дом и хозяйственную постройку.

Авария произошла 30 августа в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района. В МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Для ликвидации происшествия привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

В ДТП погибли 4 человека – бригада сотрудников скорой помощи и водитель автомобиля-цистерны. По данным МЧС РФ, возгорание было потушено. На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.

