Очевидцы рассказали подробности аварии с мусоровозом в Истре

16:34
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Мать девочек, которых сбил мусоровоз на улице Ленина в Истре, разговаривала по телефону, а дети бежали впереди женщины, рассказала одна из свидетельниц происшествия.
"Маманька шла и разговаривала по телефону. Впереди нее шли две девочки. Так получилось, что они бежали вперед нее. Выбежали, он их снес. На этом история закончена. Я видела, как их снесли и грузили", – сообщила она в беседе с News.ru.
Другой очевидец добавила, что мать девочек обвиняла в случившемся мужа.
"Я видела аварию, когда уже все произошло, знаю, что дети шли впереди, а родители – позади, их мама обвиняла мужа, что он их не удержал", – рассказала женщина.
Инцидент произошел около 08:45 на улице Ленина. Девочек сбил грузовой автомобиль МАЗ, когда выезжал со второстепенной дороги на главную. Водителя мусоровоза задержали. Им оказался мужчина 1989 года рождения.
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