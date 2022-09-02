Один человек погиб при столкновении автомобиля и грузовика в Ленобласти

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Женщина – водитель легкового автомобиля погибла при столкновении с грузовиком в Гатчинском районе Ленобласти, два человека получили травмы, сообщили в областном ГУ МВД.

"В результате ДТП женщина скончалась на месте, 70-летняя пассажирка и девочка 2017 года рождения в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение, других пострадавших нет", – отметили РИА Новости в ведомстве.

ДТП случилось на 65-м километре федеральной трассы " Р-23 Псков" у деревни Новое Колено.

Как уточнили в ведомстве, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с грузовиком. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве. В СМИ сообщили, что в момент, когда 3 девочки пересекали проезжую часть, водитель не успел остановить транспортное средство. Тогда сообщалось, что данные о происшествии уточнялись.

До этого ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Там столкнулись 3 автомобиля и мотоцикл. Уточнялось, что в результате происшествия пострадавших не было. Обстоятельства инцидента выясняли оперативные службы столицы.

