Пять автомобилей столкнулись на МКАД. ДТП произошло на внутренней стороне 35-ого километра, после развязки с улицей Поляны. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет. Уточняются и причины аварии. Движение в сторону Калужского шоссе сейчас осуществляется по трем полосам из пяти.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне МКАД. На 37 километре после съезда на улицу Павла Фитина столкнулись две машины. Пострадал водитель одной из них. Был затруднен проезд в сторону развязки с Симферопольским шоссе. Движение на участке сейчас восстановлено.

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