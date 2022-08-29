"Рейд 112": тело мужчины нашли на ж/д путях около станции Лосиноостровская

Тело мужчины нашли на железнодорожных путях около станции Лосиноостровская Ярославского направления.

ДТП произошло на Чермянской улице. Автомобиль Daewoo врезался в мотоцикл Honda. Пострадал один человек.

Авария также случилось на Братиславской улице. В результате погибли три человека, один пострадал.

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