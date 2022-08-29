Участникам несостоявшегося автопробега в Москве грозит до 15 суток ареста

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Семерым участникам несостоявшейся гонки спорткаров в Москве вменяют организацию массового пребывания граждан с нарушением общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

В суд поступили материалы об административных нарушениях по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Протоколы были составлены в отношении Тимура Унарокова, Олега Величая, Игоря Блыщика, Дениса Королева, Игоря Аксенова, Алексея и Сергея Хитровых.

"Рассмотрение указанных материалов состоится в ближайшее время", – отметили в пресс-службе.

За указанное административное правонарушение мужчинам грозит до 15 суток ареста.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

