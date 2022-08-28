Полиция не допустила массовые гонки на дорогих автомобилях в центре Москвы

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В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

"В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что правонарушителей задержат и доставят в территориальные отделы полиции для привлечения к ответственности.

Ранее СК, прокуратура и МВД напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях.

За такие действия предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием Сети законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы.

Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности. А родителей несовершеннолетних участников таких акций привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.