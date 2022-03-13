В Москве на несанкционированной акции задержаны около 300 человек – МВД

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Москве на несанкционированной акции задержаны около 300 человек. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В сообщении отмечается, что сотрудники МВД вместе с коллегами из других ведомств сделали все необходимое для поддержания порядка и недопущения проведения несогласованного мероприятия в центре столицы.

"Задержаны около 300 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее прокуратура столицы предупредила горожан о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. В Следственном комитете России также напомнили, что предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.