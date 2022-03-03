СК, прокуратура и МВД напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

10:04
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Прокуратура столицы предупредила горожан о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.
По данным ведомства, в интернете, в том числе в соцсетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре города. В прокуратуре подчеркнули, что данная акция не согласована с представителями власти.
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", – говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
В Следственном комитете России также напомнили, что предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием Сети законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы.
"Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем", – добавили в СК.
Полиция Москвы, в свою очередь, заявила, что все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности. А родителей несовершеннолетних участников таких акций привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
24 февраля на несанкционированной акции на Пушкинской площади была задержана девушка, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейских. По факту применения насилия в отношении власти было возбуждено уголовное дело. В ходе допроса девушка частично признала вину и рассказала, что сама изготовила зажигательную смесь.
Всего были задержаны 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы.
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