Полиция задержала 600 участников несогласованной акции в центре Москвы

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Сотрудники полиции задержала 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Сотрудники ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в районе проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города", – говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к ответственности, заключили в ГУ МВД по Москве.

Ранее об ответственности за участие в незаконных мероприятиях предупредили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что призывы и непосредственное участие в несогласованных акциях "влекут серьезные правовые последствия".

Также столичная прокуратура и в МВД предупредили об ответственности и предостерегли от участия в несогласованных акциях.