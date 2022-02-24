СК, прокуратура и МВД напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

16:17
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Следственный комитет России предупредил об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
"Призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодательством предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти", – сообщается на сайте СК РФ.
Также столичная прокуратура предупредила об ответственности и предостерегла от участия в несогласованных акциях. В ведомстве сообщили, что в Сети появилась информация с призывом к участию в публичном мероприятии в центре столицы 24 февраля из-за обострения ситуации вокруг Украины. Однако данная акция не согласована с представителями власти.
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", – говорится в телеграм-канале ведомства.
В столичном главке МВД добавили, что участие в несогласованных публичных мероприятиях недопустимо. Уточняется, что правоохранители предпримут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и не допустят нарушений законодательства.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. Позднее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.
В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.
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