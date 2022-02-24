Украинские пограничники покинули подразделения на границе с РФ

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Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

После этого в Росавиации сообщили о приостановке до 2 марта работы аэропортов в ряде городов на юге России, в том числе в Анапе, Ставрополе, Белгороде, Орле, Воронеже и Ростове. Кроме того, Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.

