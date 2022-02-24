Белоруссия закрыла часть своего воздушного пространства

14:53
Фото: depositphotos/Shebeko
Министерство обороны Белоруссии закрыло часть воздушного пространства страны для полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ограничения распространяются на зону в рамках западной госграницы до населенных пунктов Высокое, Барановичи (юго-запад), Осиповичи (южнее Минска), Кричев (восток), а также в рамках южной части госграницы до Высокого. Высота ограничений – от 0 до 19 800 метров.
Также Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.
Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.
Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг страны. О возврате средств заявили "Победа", Utair и S7.
Минтранс РФ организует оперативный вывоз с юга страны всех желающих
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: